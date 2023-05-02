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Алябышев Павел Евсеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алябышев
Имя
Павел
Отчество
Евсеев
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
129444. АЛЯБЫШЕВЪ, ПАВЕЛЪ евсеевъ. К. Малмыж. у., Малорожкинск. в., д. Шои, 34 л.; — З. Н. 2 уч. Малмыж. у. 12 Авг. 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Сент. 909.

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