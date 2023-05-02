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Дмитрук Даниил Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитрук
Имя
Даниил
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
46516. ДМИТРУКЪ, ДАНІИЛЪ АНДРЕевъ. К. Острож. у., в. и м. Кунева, 22 л.; — Засл.-Острож. С. М. С., 3, 5 и 6 п. 18, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Іюня 905.

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