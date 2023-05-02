Дмитрук Даниил Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитрук
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46516. ДМИТРУКЪ, ДАНІИЛЪ АНДРЕевъ. К. Острож. у., в. и м. Кунева, 22 л.; — Засл.-Острож. С. М. С., 3, 5 и 6 п. 18, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Іюня 905.
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