Нуимов Алексей Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нуимов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27270. НУИМОВ, АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 12 л. Гр. Котельническ. у., Торопольск. в., д. Храпково; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 31 дек. 920.
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