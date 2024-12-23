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Сова Устин Корнеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сова
Имя
Устин
Отчество
Корнеев
Дата исполнения приговора
09 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
35605. СОВА, УСТИНЪ КОРНѢЕВЪ. К. Васильков. у., Черкесск. в., с. Поправки, 33 л.; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 8 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 9 Февр. 905. | 903 60161 1647 У. | 98 65258 169 М. | 99 104358 1647 У.

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