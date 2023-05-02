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Кочеткова Варвара Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочеткова
Имя
Варвара
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6852. КОЧЕТКОВА ВАРВАРА ИВАНОВНА, 24 л., Купянск. у., Каменск. в., с. Ивановки, Кубано-Черноморск. Облсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 1½ г. 2 д. и пор. пр. 1 г., Исп. 20 сент. 923.

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