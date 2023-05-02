Фесенко Степан Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фесенко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 647
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18158. ФЕСЕНКО, СТЕПАНЪ ИГНАТЬевъ. К. Валков. у., Миньковск. в., 21 г., рд. въ г. Валкахъ: — Харьковск. С. П., 133, 134, 135, 149, 152 и 1 ч. 362 У., по совок. съ приг. сей П., отъ 17 Сент. 908 г. (362 У., арест. отд. 1 г.) и по слож. съ приг. сей П., отъ 17 Апр. 907 г. (362 У., крѣп. 4 м.), въ арест. отд. 1 г. и 2 м., а за отбытіемъ 4 м. крѣпости, арест. отд. лишь на 10 м. Исп. 31 Марта 908.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.