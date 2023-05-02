Лебедев Сергей Евгеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебедев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Евгеньевич
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16628. ЛЕБЕДЕВ, СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 67 л. Гр. Белозерск. у., Бечевинск. в., д. Алексина; — Н. С. 4 уч. Белозерск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 2 м. Исп. 2 окт. 920.
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