Кривцов Мина Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривцов Мина Кононович

Кривцов Мина Кононович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кривцов
Имя
Мина
Отчество
Кононович
Дата исполнения приговора
12 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7069. КРИВЦОВ МИНА КОНОНОВИЧ, 32 л., Гомельск. у., Ветковск. в. Н. С. 8 уч. Гомельск. у. Ст. 180 п. «б», пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 12 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.