Гаврилов Евгений Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45937. ГАВРИЛОВЪ, ЕВГЕНІЙ ГАВРИловъ. К. изъ сс.-п. Корсаковск. на о-вѣ Сахалинѣ окр., 42 л., рд. Купянск. у., въ в. и с. Ратьковѣ; — М. С. 6 уч. Владивостокск. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Февр. 905.
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