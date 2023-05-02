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Гаврилов Евгений Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаврилов
Имя
Евгений
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
07 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
45937. ГАВРИЛОВЪ, ЕВГЕНІЙ ГАВРИловъ. К. изъ сс.-п. Корсаковск. на о-вѣ Сахалинѣ окр., 42 л., рд. Купянск. у., въ в. и с. Ратьковѣ; — М. С. 6 уч. Владивостокск. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Февр. 905.

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