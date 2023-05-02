Барыкин Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барыкин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45131. БАРЫКИНЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАНОВЪ. К. Бѣжецк. у., Еськовск. в., с. Есекъ, 19 л.; — Кашин. О. С., 1 ч.1455 и 1588 У., каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 25 Апр. 905.
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