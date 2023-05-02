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Барыкин Алексей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барыкин
Имя
Алексей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
25 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
45131. БАРЫКИНЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАНОВЪ. К. Бѣжецк. у., Еськовск. в., с. Есекъ, 19 л.; — Кашин. О. С., 1 ч.1455 и 1588 У., каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 25 Апр. 905.

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