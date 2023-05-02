Сидоров Александр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоров
- Имя
- Александр
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 310
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10636. СИДОРОВ АЛЕКСАНДР, 28 л., Старорусск. у., Поддорск. в. и с. Н. С. 7 уч. Старорусск. у. Ст. 114а, лиш. св. 1 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 27/ѴІІІ—24.
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