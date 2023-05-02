Матвейчук Марфа Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матвейчук
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17098. МАТВЕЙЧУК, МАРФА МИХАЙЛОВНА, 25 л. Рд. в Волковыск. у.; — Н. С. 7 уч. г. Ростова (н/Д. ). Торг. спирт., лиш. св. 5 л. условно, с конф. имущ. Исп. 26 авг. 920.
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