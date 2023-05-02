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Романовский Виктор Иустинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романовский
Имя
Виктор
Отчество
Иустинович
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8333 РОМАНОВСКИЙ ВИКТОР ИУСТИНОВИЧ, 30 л., Витебск. у., Яновск. в., д. Промышляны. Витебск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 15 окт. 923.

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