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Севостьянов Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Севостьянов
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
09 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10381. СЕВОСТЬЯНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 16 л. Рд. в Гродненск. г., Волковыск. у., Шиловидск. в Н. С. 2 уч. Георгиевск. р., Терск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9/ІІІ — 24

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