Хоецкий Андрей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хоецкий
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 343
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99704. ХОЕЦКІЙ, АНДРЕЙ ИВАНОВЪ, 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоминск. у., гм. Минскъ, д. Хмѣлевъ; — Варшав. С. П., 5 Мая 911, 169 и 3 м. 170 М., 152, 13 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. М. С. г. Новоминска отъ 21 Дек. 910 г. (арестъ 1 м.) и отъ 26 Марта 911 г. (16 и 172 М., тюр. 3 м.), арест. отд. 2 г. Исп. 11 Іюля 911. | 908 116736 1484 У.
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