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Прокопович Константин Нилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прокопович
Имя
Константин
Отчество
Нилович
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7982. ПРОКОПОВИЧ КОНСТАНТИН НИЛОВИЧ, 28 л., Рославльск. у., Носановск. в., с. Григошово. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 114 ч. 2, 116, лиш. св. 9 л. 3 м. 9 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 8 окт. 923.

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