Гоздзик Теофиль Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гоздзик
- Имя
- Теофиль
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46114. ГОЗДЗИКЪ, ТЕОФИЛЬ СТАНИСЛАвовъ. К. Брезин. у., гм. Лазиско, д. Старжице, 16 л.; — М. С. г. Брезины, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 2 м. Исп. 27 Мая 905.
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