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Фесенко Иосиф Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фесенко
Имя
Иосиф
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
28 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
Источник
Скан
Оригинальная запись
140510. ФЕСЕНКО, ІОСИФЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Каз. в. и м. Бѣликовъ, Кобелякск. у., 15 л.; — У. Чл. О. С. по Кобелякск. у. 28 Іюля 909, 11 и 170¹ М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 28 Іюля 909.

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