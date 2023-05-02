Фесенко Иосиф Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фесенко
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140510. ФЕСЕНКО, ІОСИФЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Каз. в. и м. Бѣликовъ, Кобелякск. у., 15 л.; — У. Чл. О. С. по Кобелякск. у. 28 Іюля 909, 11 и 170¹ М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 28 Іюля 909.
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