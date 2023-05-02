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Федоров Алексей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 297
Источник
Скан
Оригинальная запись
10296. ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Свердловск. окр., Полевск. р., завода Полевского. Н. С. 20 р. Свердловск. окр. Ст. 189, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 18/Х—26.

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