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Розов Константин Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Розов
Имя
Константин
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
15 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
28208. РОЗОВ, КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, 16 л. Гр. Весьегонск. у., Щербовск. в., д. Лиссо; — Н. С. 3 р. г. Вышнего-Волочка. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 15 мая 920.

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