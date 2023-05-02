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Хомутинников Николай Никонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хомутинников
Имя
Николай
Отчество
Никонович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 272
Источник
Скан
Оригинальная запись
30064. ХОМУТИННИКОВ, НИКОЛАЙ НИКОНОВИЧ, 17 л. Гр. В.-Устюгск. у., Трегубовск. в., д. Онбова; — Н. С. 2 уч. г. В.-Устюга. Мошеннич., лиш. св. 1 г. условно.

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