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Пищигин Петр Дементьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пищигин
Имя
Петр
Отчество
Дементьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
27716. ПИЩИГИН, ПЕТР ДЕМЕНТЬЕВИЧ, 45 л. Гр. Новохоперск. у., Нижне-Корочанск. в. и с.; — Н. С. 2 р. Новохоперск. у. Взяточнич., пр. р. 1 г., по амн. от нак. освоб.

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