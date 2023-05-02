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Самородов Иван Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самородов
Имя
Иван
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
28 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 310
Источник
Скан
Оригинальная запись
11457. Самородов Иван Никитич, 17 л., Томск. окр., Юргинск. р., д. Юрмановой. Н. С. 12 уч. Томск. у. Ст. 143, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 28 февр. 926.

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