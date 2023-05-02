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Заншев Состик Бабиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заншев
Имя
Состик
Отчество
Бабиевич
Дата исполнения приговора
12 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
3384. ЗАНШЕВ СОСТИК БАБИЕВИЧ, 35 л., г. Нальчика. Кабардино-Балкарск. Облсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 12/Ѵ—24.

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