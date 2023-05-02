Ананский Александр Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ананский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129455. АнАНСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ АНтоновъ. Мщ. г. Кременчуга, 21 г.; — Полтавск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 35162, арест. отд. 1 г. Исп. 22 Авг. 909. | 907 37823 1655 У. | 904 84216 169 М.
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