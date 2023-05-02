Должиков Михаил Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолжиков Михаил Нефедович

Должиков Михаил Нефедович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Должиков
Имя
Михаил
Отчество
Нефедович
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
4018. ДОЛЖИКОВ МИХАИЛ НЕФЕДОВИЧ, 22 л., Пугачевск. у., Пестровск. в., с. Михайло-Овсянки. Н. С. 6 уч. Самарск. у. Ст. 205 ч. 2, пор пр. 1½ г. Исп. 28 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.