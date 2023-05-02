Должиков Михаил Нефедович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Должиков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Нефедович
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4018. ДОЛЖИКОВ МИХАИЛ НЕФЕДОВИЧ, 22 л., Пугачевск. у., Пестровск. в., с. Михайло-Овсянки. Н. С. 6 уч. Самарск. у. Ст. 205 ч. 2, пор пр. 1½ г. Исп. 28 сент. 923.
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