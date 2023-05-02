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Филиппов Андрей Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Андрей
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 480
Источник
Скан
Оригинальная запись
32812. Филипповъ, Андрей михайловъ. Каз. ст. Милютинской, Донецк. окр., 32 л., рд. въ ст. Нагавской, обл. В. Донск.; — Новочеркасск. С. П., 115, 134, 135, 152, 2 ч. 1439 и 1 ч. 1647 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 12 Нояб. 908.

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