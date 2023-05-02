Рутковская-Гребнева Вера-Ирина Павловна-Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рутковская-Гребнева
- Имя
- Вера-Ирина
- Отчество
- Павловна-Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28319. РУТКОВСКАЯ-ГРЕБНЕВА, ВЕРА-ИРИНА ПАВЛОВНА-АЛЕКСЕЕВНА, 19 л. Гр. Петрозаводск. у., Желтозерск. в.; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Сущевск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 10 л. Осужд. 7 июля 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.