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Дмитриев Филипп Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Филипп
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
14641. ДМИТРИЕВ, ФИЛИПП ДМИТРИЕВИЧ, 43 л. Гр. Старорусск. у., Поддорск. в., д. Б.-Яблоновой; — Н. С. Выборгск. р. 3 отд. г. Петрограда. Превыш. власти, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокращ. на ⅔. Исп. 16 нояб. 920.

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