Биринваум Арон Израилевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Биринваум
- Имя
- Арон
- Отчество
- Израилевич
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13288. БИРИНВАУМ, АРОН ИЗРАИЛЕВИЧ, 36 л. Гр. г. Н.-Новгорода; — Р. Т. г. Вятки. Взяточнич., лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на х½ Исп. 25 янв. 920.
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