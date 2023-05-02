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Кирьянов Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирьянов
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5916. КИРЬЯНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 33 л., Михайловск. у., Окуньковск. в., д. Некрасово, б. Петроградск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 5 л., Исп. 5 ноября 923.

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