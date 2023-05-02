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Тумакин Трофим Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тумакин
Имя
Трофим
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
02 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
12161.    ТУМАКИН ТРОФИМ ИЛЬИЧ, 70 л., б. Симбирск. г., Карсунск. у. Амурск. Губсуд Ст. 144, пор. пр. 2 Г. П. В 3. С. 2/ІІ—24.

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