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Летников Никифор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Летников
Имя
Никифор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
01 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8063. ЛЕТНИКОВ НИКИФОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Буинск. к., Бурундуковск. в., д. Н. Сумароково. Н. С. 4 уч. Буинск. к. 1Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 1 марта 923.

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