Самулайтис Пий Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самулайтис
- Имя
- Пий
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92849. САМУЛАЙТИСЪ, ПІЙ ОСИПОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Волковышск. у., гм. Карклины, д. Видгири, 31 г., рд. Кальварійск. у., гм. Людвиново, въ д. Кумеляна; — Сувалкск. О. С., 134, 135, 152, 1641 и 2 ч. 1655 У., 169, 2 п. 170 и 172 М., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Апр. 908. 900 6021 1655 У. | 92 94924 169 М. | 900 105973 1655 У. | 92 43483 169 М. | 98 43956 172 М. | 91 59965 169 М. | 95 81 130 1655 У. | 90 27645 169 М. | 94 22243 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.