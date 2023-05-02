Панарин Афанасий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панарин
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 531
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14923. панаринъ, афанасій федоровъ (онъ же Гугочкинъ). Лиш. ос. др. изъ к. Валуйск. у., Казинск. в., х. Бутырокъ, 30 л.; — Ташкент. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У., по совок. съ приг. М. С. 2 уч. Ташкентск. у. отъ 1 Іюля 908 г., арест. отд. 1½ г. Исп. 3 Окт. 908. | 903 42600 1651 У. | 97 72027 1647 У. | 900 28565 170 М. | 96 5046 169 М.
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