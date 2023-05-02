Угарова Дарья Ефимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Угарова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Ефимова
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140279. УГАРОВА, ДАРЬЯ ЕФИМОВА. К. Сердоб. у., Урусовск. в., д. Дивовки, 55 л., рд. т. же у., въ в. и с. Соколкѣ; — Сердобск. У. С. 27 Нояб. 908, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.