Малков Михаил Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26261. МАЛКОВ, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 24 л. Гр. Ярославск. у., Ильинск. в.; — Н. С. 2 р. г. Ростова. Спекуляц., лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 23 д. пр. з. и лиш. пр. 2 г. Исп. 22 марта 920.
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