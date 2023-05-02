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Морозов Петр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
01 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
26909. МОРОЗОВ, ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 32 л. Гр. Тетюшск. у., Чирки-Бабкеевск. в. и с.; — Н. С. 6 уч. Тетюшск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 1 янв. 920.

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