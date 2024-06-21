Иванчев Леонтий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванчев
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33997. ИВАНЧЕВЪ, ЛЕОНТІЙ СТЕПАНОВѢ (онъ же Левъ и Леванчевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Тамбов. у., Богословско-Новиковск. в., с. Богословки, 26 л.; — Тамбов. О. С., 1654 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 30 Окт. 906 г., арест. отд. 5 л. Исп. 13 Дек. 907. | 902 80814 1655 У. | 99 81673 1655 У. | 97 22824 1655 У. | 96 2521 1655 У. | 94 63565 172 М. | 94 46079 169 М. | 93 63423 169 М. | 93 27338 169 М.
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