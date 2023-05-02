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Хапланов Эммануил Борисов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хапланов
Имя
Эммануил
Отчество
Борисов
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
Источник
Скан
Оригинальная запись
140723. ХАПЛАНОВЪ, ЭММАНУИЛЪ БОРИСОВЪ. Лиш. всѣхъ пр. изъ мщ. г. Верхоленска, 54 л., рд. въ г. Нахичевани; — Владикавказск. О. С. 10 Сент. 909, 115, 134, 135, 977 и 1666 У., тюр. 2 м. Исп. въ Окт. 909. | 85 58775 1453 У. | 79 56014 1647 У.

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