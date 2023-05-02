Хапланов Эммануил Борисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хапланов
- Имя
- Эммануил
- Отчество
- Борисов
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140723. ХАПЛАНОВЪ, ЭММАНУИЛЪ БОРИСОВЪ. Лиш. всѣхъ пр. изъ мщ. г. Верхоленска, 54 л., рд. въ г. Нахичевани; — Владикавказск. О. С. 10 Сент. 909, 115, 134, 135, 977 и 1666 У., тюр. 2 м. Исп. въ Окт. 909. | 85 58775 1453 У. | 79 56014 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.