Пииунов Афанасий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПииунов Афанасий Игнатьевич

Пииунов Афанасий Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пииунов
Имя
Афанасий
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
10235. Пииунов Афанасий Игнатьевич, 40 л., Московск. г., Сергиевск. у. и в., с. Сабурова. Н. С. 1 уч. Сергиевск. у. Ст. 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24 сент. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.