Толмачев Федор Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Толмачев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 458
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32179. ТОЛМАЧЕВЪ, ФЕДОРЪ АФАнасьевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новозыбков. у., в. и с. Ново-Ропска, 26 л.; — Кіев. С. П., 134, 135, 152 и 1 ч. 310 У, по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №№ 63500 и 41781 и 907 г. № 8863, каторж. раб. 12 л. Исп. 31 Дек. 908.
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