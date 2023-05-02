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Кравцов Дмитрий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравцов
Имя
Дмитрий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
20 ноябрь ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6912. КРАВЦОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 25 л , Камышинск, у., Беловкинск. в., с. Даниловки, Астраханск. Губсуд, Ст. ст. 105, 114 ч. 2, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г., Исп. 20 ноября 9ЗЗ.

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