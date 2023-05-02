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Трубникова Степанида Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трубникова
Имя
Степанида
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
23 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
29645. ТРУБНИКОВА, СТЕПАНИДА ПАВЛОВНА, 27 л. Гр. Кунгурск. у., Рождественск. в., д. Чивирят; — Н. С. 3 уч. Кунгурск. у. Самогон., лиш. св. 8 м. Исп. 23 янв. 920.

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