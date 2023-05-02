Геева Мария Ефимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Геева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Ефимова
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144432. ГЕЕВА, МАРІЯ ЕФИМОВА. Не прип., 17 л., рд. въ г. Херсонѣ; — Херсон. О. С. 11 Сент. 909, 129, 140 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 21 Сент. 909 г. (1655 У. — тюр. 8 м.), тюр. 1½ г. Исп. 16 Окт. 909. | 908 69654 170 М. | 905 66513 169 М. | 906 17511 170¹ М.
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