Покрякушкина Наталья Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Покрякушкина
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18253. ПОКРЯКУШКИНА, НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, 28 л. Гр. г. Москвы; — Н. С. Ново-Андроньевск. уч. г. Москвы. Торг. самог., лиш. св. 5 л., в. т. ч. пр. р. 4½ г. Исп. 29 апр. 920.
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