Винрозе Индрик Кристьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Винрозе
- Имя
- Индрик
- Отчество
- Кристьянов
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45764. ВИНРОЗЕ, ИНДРИКЪ КРИСТЪЯновъ. К. Рижск. у., Дрейлинск. в., 24 л., рд. Митав. у., въ Берегофск. в.; — Рижск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 7 Іюня 905. | 901 1290 173 М. | 98 28322 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.