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Винрозе Индрик Кристьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Винрозе
Имя
Индрик
Отчество
Кристьянов
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
45764. ВИНРОЗЕ, ИНДРИКЪ КРИСТЪЯновъ. К. Рижск. у., Дрейлинск. в., 24 л., рд. Митав. у., въ Берегофск. в.; — Рижск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 7 Іюня 905. | 901 1290 173 М. | 98 28322 169 М.

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