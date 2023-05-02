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Грядунов Георгий Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грядунов
Имя
Георгий
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3512. ГРЯДУНОВ ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ, 21 г., Орловск. у., Покровск. в., д. Коханова. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. 180, пор. пр. 3 г. Исп. 24 сент. 923.

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