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Пучкин Александр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пучкин
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8057. ПУЧКИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 61 г., Керенск. у., Ртищевск. в. и д. Н. С. 1 р. Керенск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 окт. 923.

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