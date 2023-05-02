Трокачева Анастасия Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трокачева
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29613. ТРОКАЧЕВА, АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА, 30 л. Гр. Зубцовск. у., Дорожаевск. в., д. Старые Горки; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Убийство, лиш. св. 3 г. Исп. 10 июня 920.
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