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Трокачева Анастасия Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трокачева
Имя
Анастасия
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
10 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
29613. ТРОКАЧЕВА, АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА, 30 л. Гр. Зубцовск. у., Дорожаевск. в., д. Старые Горки; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Убийство, лиш. св. 3 г. Исп. 10 июня 920.

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